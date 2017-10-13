كريستيانو رونالدو أمام مهمة تجنب أسوأ بداية في مسيرته مع ريال مدريد

لم يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أي هدف في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد مرور 7 جولات غاب خلالها عن الأربع الأولى بسبب الإيقاف ولعب 3 لقاءات فقط.

ويأمل النجم البرتغالي أن يتجنب أسوأ بداية له في الدوري الإسباني والتي حدثت موسم 2010/2011، حيث فشل في التسجيل طيلة 298 دقيقة واحتاج إلى 28 دقيقة في لقاء ريال مدريد الرابع أمام إسبانيول ليفتح سجله بهدف من ضربة جزاء.

ورغم البداية السيئة في موسم 2010/2011، لكنه أنهى الموسم هدافًا للدوري الإسباني برصيد 40 هدفًا وكان رقمًا قياسيًا قبل أن يحطمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد موسم واحد حيث سجل 50 هدفًا.

وهذا الموسم سجل ميسي لبرشلونة 11 هدفًا في 7 جولات ويحتاج النجم البرتغالي للتسجيل خلال لقاء خيتافي ليبدأ صراع الهداف مع غريمه.

ويعد فريق خيتافي إحدى الضحايا المفضلة للنجم البرتغالي حيث سجل في مرماه 20 هدفًا في 12 لقاء بمعدل يبلغ 1،64 هدفًا في كل لقاءً.

ولتجنب البداية الأسوأ في مسيرته في الدوري الإسباني يحتاج كريستيانو رونالدو لهدف قبل الدقيقة الـ28 من اللقاء الذي يجرى السبت المقبل.

وسجل رونالدو 5 أهداف لريال مدريد هذا الموسم، 4 في دوري أبطال أوروبا و1 في كأس السوبر الإسباني، كما سجل لمنتخب بلاده 4 أهداف في اللقاءات الأربعة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2018، وتمكن من بلوغ النهائيات بعد تصدر مجموعته.