كريستيانو رونالدو يستعرض سيارته الجديدة (صورة وفيديو)

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وقائد البرتغال، ممارسة هوايته المفضلة في اقتناء السيارات الفاخرة ذات القوة الخارقة.

ونشر رونالدو مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” يظهر من خلاله وهو سيارته الجديدة من نوع “بوغاتي شيرون”، وإلى جانبه نجله كريستيانو جونيور.

وقدّرت صحف إنجليزية قيمة سيارة رونالدو الجديدة بـ 1.85 مليون جنيه إسترليني، كما أشارت إلى أن السيارة الرياضية تحمل شعار رونالدو “CR7” على مقاعدها.

ويُعرف عن كريستيانو رونالدو اقتناؤه للسيارات الحديثة ذات السرعة العالية، مثل سيارات بورش، وفيراري.

وسجل رونالدو (32 عامًا) 5 أهداف في 6 مباريات هذا الموسم، علمًا بأنه غاب عن 5 مباريات بسبب طرده في مواجهة برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني على ملعب كامب نو.

✈️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 28, 2017 at 12:24pm PDT