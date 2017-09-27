رونالدو يطالب بمساواته بنيمار وميسي

بعد كل ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي شهدت انتقال قياسي لنيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان واقتراب ليونيل ميسي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني يرى كريستيانو رونالدو أنه يستحق أن يحصل على أكثر مما يتقاضاه النجمان أو على أقل تقدير مثلما.

ويعتقد أفضل لاعب في العالم أربع مرات والأقرب لمعادلة رقم ميسي بالفوز بجائزة “الأفضل” التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) هذا العام أن دوره في ريال مدريد وترشيحه المستمر لجائزة الكرة الذهبية التابعة لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية والأفضل التابعة للفيفا يجعله يطلب مثل هذا الأمر.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده بينما وقع كيليان مبابي عقدا مع الفريق ذاته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود شرط إلزامي بانتقاله بشكل نهائي للنادي الباريسي من موناكو مقابل 180 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم.

وفي وسط هذه الصفقات والانتقالات والأرقام يرى رونالدو البالغ عمره 32 عاما أنه يستحق المساواة بميسي ونيمار بالحصول على 25 مليون يورو صافية في الموسم.

دون مواجهة

لكن هذا لا يعني أن قائد البرتغال يسعى للصدام مع النادي الملكي حاليا خاصة في ظل العلاقة الجيدة مع النادي التي كان سببا فيها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان فضلا عن تجديد اللاعب بالفعل عقده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليعتزل في ريال مدريد عندما يبلغ 36 عاما في 2021.

ويدرك رونالدو أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2021 مع ريال مدريد لكنه يطالب بتعديل هذا العقد خاصة بعد تسجيله هدفين في أول انتصار للفريق على ملعب بروسيا دورتموند في ألمانيا ليؤكد مجددا أهميته لتشكيلة زيدان.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يرى النادي أولوية في تحسين عقد رونالدو حاليا حيث يسعى النادي لتجديد عقد لاعبين آخرين مثل القائد سيرجيو راموس خاصة بعد تجديد عقود إيسكو ورافائيل فاران وداني كارفاخال واخرين.

كما أن النادي دعم رونالدو بشدة الصيف الماضي بعدما أبدى امتعاضة من اتهامه بالتهرب من الضرائب لكن الوضع بين اللاعب والنادي حاليا على خير ما يرام.