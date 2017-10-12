مفاجأة.. كارفاخال قد يعود إلى تدريبات ريال مدريد الشهر الحالي

في مفاجأة سارة لريال مدريد الإسباني، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مدافع الفريق، داني كارفاخال قد يعود للتدريبات الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، قبل أيام، أنّ كارفاخال يعاني من التهاب فيروسي في الطبقة الغشائية للقلب، وتتوقف فترة العلاج على مدى تفاعل جسد اللاعب مع الأدوية، ما قد يستغرق أسابيع أو أشهرًا قبل عودته.

وغاب كارفاخال عن تدريبات ريال مدريد منذ 30 سبتمبر، لكن صحيفة “أس” قالت، إن المدافع الدولي الإسباني قد يعود للتدريبات، بعد أن اختفى المرض الذي يعاني منه بشكل نهائي.

ونقلت الصحيفة عن طبيب ريال مدريد خوسيه غونزاليس، قوله: “أصبح أمام كارفاخال أسبوع، أو أسبوعان للعودة إلى التدريبات”.

وكان ريال مدريد قد جدد عقد كارفاخال (25 عامًا) لعامين إضافيين، ليستمر مع الفريق الملكي حتى صيف العام 2022.