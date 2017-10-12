زين الدين زيدان في موقف حرج لهذا السبب

لم تضرب لعنة لقاءات الفيفا بقوة صفوف ريال مدريد باستثناء إصابة حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس؛ إذ تأكد غيابه لفترة قصيرة، وستمنح الفرصة للحارس البديل كيكو كاسيا للعب أساسيا أمام خيتافي في الدوري الإسباني وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، موقفا حرجا بين ضرورة المداورة خلال لقاء خيتافي السبت المقبل تحسبًا للقاء القوي أمام توتتنهام في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وخلال فترة اللقاءات الدولية، استفاد ريال مدريد من تأهل ألمانيا المباشر بعد اللقاء الأول، وعاد توني كروس لمدريد بعد شعوره بألم في أضلعه لكنه تعافى بسرعة وجاهز للمشاركة.

كما استفاد ريال مدريد من الفترة الدولية وجهز الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وثيو هيرنانديز العائدين من الإصابة، فيما سيكون البرازيلي مارسيلو جاهزًا لمواجهة توتنهام في دوري الأبطال.

وسيكون زيدان مضطرًا لإراحة 3 لاعبين؛ لكونهم لعبوا لقاءات دولية قوية وهم: الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي رافائيل فاران، والبرازيلي كاسيميرو والذي فضل لعب لقاءي منتخب بلاده لكونه اختير عميدًا خلالهما؛ وهي فرصة تاريخية للاعب في مسيرته.

وفي غياب داني كارفخال، سيعود المغربي أشرف حكيمي للعب رسميًا بعد مشاركته الناجحة برفقة المنتخب المغربي خلال لقاء الغابون في تصفيات كأس العالم ولقاء كوريا الجنوبية الودي؛ وهي لقاءات تعتبر في صالحه لكونه كسب دقائق أكبر تفيده في تجربته برفقة الفريق الملكي.

وحسب صحيفة ” أس ” فتشكيلة زيدان أمام خيتافي ستتضمن الحارس كيكو كاسيا، وأشرف حكيمي، وتيو هيرنانديز، وناتشو وراموس في الدفاع، وماركوس لورينتي وتوني كروس وأيسكو أو أسينسيو في وسط الميدان، ولوكاس فاسكيز وبنزيمة ورونالدو في الهجوم.

وسيعود فاران وكاسيميرو ومودريتش أمام توتنهام، بينما سينتظر راموس -أكثر لاعب شارك برفقة ريال مدريد ومنتخب بلاده هذا الموسم- حتى لقاء إيبار ليأخذ بعض الراحة.

ويبقى الويلزي غاريث بيل الغائب الأكبر عن ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب الإصابة، وقرر الفريق منحه فرصة أكبر للعلاج قبل العودة والاستفادة منه بشكل كبير، بعد إقصاء منتخب بلاده من التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.