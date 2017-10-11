ماذا قال ستيفان الشعراوي عن محمد صلاح ومنتخب مصر؟ (فيديو)

أعرب النجم الإيطالي ستيفان الشعراوي مهاجم المنتخب الإيطالي وفريق روما عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب طويل استمر 28 عامًا كاملة، مؤكدًا أن هذه اللحظة تاريخية بالنسبة للمصريين.

وقال الشعراوي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي روما إنه سعيد من أجل محمد صلاح، موضحًا أنه فوجئ بصلاح زميله السابق في روما يهنئه برسالة بتسجيل هدفين في مرمى أودينيزي بالدوري الإيطالي ورد له التهنئة عقب الثنائية التي سجلها في مرمى الكونغو بتصفيات كأس العالم.

وأضاف: “صلاح شخصية رائعة ولاعب عظيم وأنا سعيد من أجله”.

الشعراوي يتحدث عن صلاح وتأهل مصر إلى كأس العالم ???????? وترى ما هو سر الرسائل الخاصة ما بين الثنائي؟ ???? pic.twitter.com/PToOSOJARG — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

ورفض الشعراوي عرضًا سابقًا للعب باسم منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم 2009 التي استضافتها القاهرة في ظل أصوله المصرية.