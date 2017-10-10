إسبانيا تراقب 5 مباريات باهتمام شديد رغم تأهلها لكأس العالم.. تعرّف على السبب

تأهل المنتخب الإسباني لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد تصدره المجموعة السابعة على حساب إيطاليا، لكنه يأمل في أن يكون على رأس إحدى المجموعات في نهائيات كأس العالم المقبلة.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الحادي عشر في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي قرر وضع روسيا على رأس إحدى المجموعات والمنتخبات السبعة الأولى في الترتيب العالمي على رأس باقي المجموعات.

ويخشى المنتخب الإسباني من وقوعه في المستوى الثاني في قرعة كأس العالم، وهو ما يضعه في المجموعة نفسها مع البرازيل، أو الأرجنتين حال تأهلها.

ويراقب المنتخب الإسباني تصفيات اليوم الأخير في أوروبا وأمريكا الجنوبية، ويأمل في أن تمنحه النتائج فرصة التقدم نحو المراكز السبة الأولى رغم صعوبة الموقع.

ويأمل المنتخب الإسباني أن يفشل منتخب سويسرا في الفوز على البرتغال، لكن في الوقت نفسه يأمل في إقصاء منتخب البرتغال من التأهل لكأس العالم لكونه حاليا من المنتخبات التي ستترأس إحدى المجموعات.

كما يراقب لقاء فرنسا وروسيا البيضاء، وينتظر تعثر المنتخب الفرنسي بالتعادل أو الخسارة.

في أمريكا الجنوبية يراقب المنتخب الإسباني عدة لقاءات، ويحتاج لعدم فوز بيرو على كولومبيا، وعدم فوز تشيلي في البرازيل، وإقصاء الأرجنتين.

منتخب إسبانيا يملك حاليا 1184 نقطة وسيصل لـ1218 نقطة في التصنيف الجديد وقد يقفز مركزين أو 3 في التصنيف المقبل، لكنها لن تكون كافية لتواجده في المستوى الأول في قرعة كأس العالم.