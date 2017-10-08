مباريات ملحق كأس العالم مصدر قلق جديد في ريال مدريد

يترقب فريق ريال مدريد نهاية التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لمعرفة مصير عدد من لاعبيه الذين يخوضون لقاءات مصير للتأهل أو ضمان لعب لقاء الملحق.

وتُجرى لقاءات الملحق الأوروبية ما بين 9 و14 نوفمبر المقبل أي قبل 4 أيام من المواجهة المرتقبة في ديربي مدريد الأول على الملعب الجديد “واندا ميتروبوليتانو” وهو ما يقلق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بسبب مشاركة 4 من لاعبيه.

ويأمل زيدان أن يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التأهل للنهائيات مباشرة في حال الفوز على سويسرا وغير ذلك ضمن البرتغال لعب لقاء الملحق.

كما ينافس منتخب ويلز على بطاقة التأهل المباشر، ويبقى أقرب للعب لقاء الملحق، ويواجه إيرلندا في لقاء حاسم الإثنين، وقد يشارك في لقاء الملحق برفقة نجم ريال مدريد غاريث بيل الذي يعاني من كثرة الإصابات.

وتملك كرواتيا بدورها فرصة المشاركة في لقاءات الملحق لكونها تحتل الصف الثاني في مجموعتها وتلعب لقاء مصيريًا أمام أوكرانيا الإثنين، وفي حال ضمانها الصف الثاني سيشارك لوكا مودريتش، وماتيو كوفاسيتش، في لقاءات الملحق.

ويخشى زيدان من الإصابات والإرهاق للاعبيه الأربعة قبل المواجهة القوية أمام الجار في أول ديربي لهذا الموسم.