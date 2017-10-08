ريال مدريد يستهدف لاعبيْنِ من توتنهام.. تعرّف عليهما

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع لاعبين من توتنهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن ريال مدريد يريد ضم المهاجم المتألق هاري كين، ولاعب الوسط ديلي آلي بعد بروزهما اللافت مع السبيرز في المواسم الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يسعى إلى ضم كين بعد فشله في التعاقد مع كيليان مبابي المنتقل إلى باريس سان جيرمان، وبيع ألفارو موراتا إلى تشيلسي.

وقبل أيام ردّ كين على سؤال عن إمكانية انتقاله إلى خارج الدوري الإنجليزي: “لن أقول نعم أو لا”.

وأبرزت الصحيفة أن الفريق الملكي يملك الأموال الكافية لشراء الثنائي، بعد الحصول على الأموال من بيع لاعبين الصيف الماضي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن إدارة توتنهام لن تتخلى بسهولة عنهما، خاصة مع عودة الفريق إلى ملعبه المحدث الموسم المقبل.

وسجل المهاجم البالغ 24 عامًا، 110 أهداف وصنع 18 في 174 مباراة من توتنهام، علمًا أنه نال لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، بعد أن سجل 29 هدفًا موسم 2016/2017، و25 هدفًا موسم 2015/2016.

وبدأت مسيرة هاري كين مع توتنهام العام 2011، لكنه أُعير أكثر من مرة لأندية ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي، قبل أن تستقر به الحال موسم 2014/2015، إذ أصبح النجم الأول في الفريق.

أما ديلي آلي (20 عامًا) فقد أحرز 11 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. علمًا أنه سجل 10 أهداف في 33 مباراة موسم 2015/2016.