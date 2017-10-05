هاري كين يفتح الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد

فتح المهاجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي الباب أمام احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل.

وتحدثت تقارير إسبانية قبل أيام عن رغبة ريال مدريد بضم هاري كين، بعد تألقه اللافت مع السبيرز ومنتخب الأسود الثلاثة، خاصة من ضعف خط الفريق الملكي الموسم الحالي.

ورد كين على سؤال عن إمكانية انتقاله إلى خارج الدوري الإنجليزي: “لن أقول نعم أو لا”.

وأضاف اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية “إنه ليس شيئًا أريد بالتأكيد القيام به، ولكنك لا تحكم أي شيء. أنا سعيد جدًا هنا، لكننا سنرى ما سيحدث”.

وأضاف كين: أنا أحترم اللاعبين الجيدين أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إنهما يتألقان في كل أسبوع”.

وأضاف “لابد من التركيز على ما أريد القيام به”.

وسجل المهاجم البالغ 24 عامًا 110 أهداف وصنع 18 في 174 مباراة من توتنهام، علمًا أنه نال لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين بعد أن سجل 29 هدفًا موسم 2016/2017، و25 هدفًا موسم 2015/2016..

وبدأت مسيرة هاري كين مع توتنهام العام 2011، لكنه أُعير أكثر من مرة لأندية ليتون أورينت وميلوول ونوريتش سيتي وليستر سيتي، قبل أن تستقر به الحال موسم 2014/2015، إذ أصبح النجم الأول في الفريق.