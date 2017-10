سيرجيو راموس يساند زميله جيرارد بيكيه ضد هتافات الجماهير

شهدت مباراة إسبانيا وألبانيا مشاعر متضاربة للمدافع الدولي جيرارد بيكيه، إذ لم تكف الجماهير عن الصياح والهتاف ضده كلما لمس الكرة، في حين سانده زميله سيرجيو راموس، خلال الفوز 3/0 وضمان التأهل إلى كأس العالم.

وتعرض مدافع برشلونة لانتقادات جماهيرية حادة، بعدما أظهر مساندته لاستقلال إقليم كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد، ما دفع الجماهير لانتقاده خلال التدريب الأول للمنتخب الإسباني قبل مباراة ألبانيا وكذلك خلال المباراة.

ورغم أن جولين لوبيتيغي المدير الفني لمنتخب إسبانيا طالب الجماهير الالتزام بالتشجيع دون التعرض لبيكيه؛ إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وأطلقوا صافرات الاستهجان كلما لمس بكييه الكرة قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة من البداية.

وكان جيرارد اللاعب الوحيد الذي لم يحظ بتحية الجماهير عند الإعلان في مكبر الصوت الخاص بالملعب عن تشكيلة اللاعبين التي بدأت المباراة، بينما نال راموس وإيسكو وماركو أسينسيو أكبر تحية جماهيرية.

لكن راموس تصرف بشكل حضاري، واحتضن زميله في الملعب قبل بدء المباراة ،بينما تواصلت صافرات الاستهجان لحين استبدال بيكيه.

وبعد المباراة، نشر سيرجيو راموس صورة للاعبين في غرف الملابس يحتفلون بالتأهل إلى كأس العالم، وكتب قائد الماتادور”كرة القدم، وحدة وحماس وفريق ها نحن” روسيا 2018″ تأهلنا عاشت إسبانيا”.

وظهر في الصورة كل اللاعبين يعبرون عن الفرحة بالتأهل ومن بينهم لاعبي برشلونة بيكيه وألبا وبوسكيتش.

وبلغ المنتخب الإسباني النهائيات للمرة الـ 15 في مسيرته والرقم 11 على التوالي حيث لم يغب عن النهائيات منذ مونديال الأرجنتين 1978.

وغاب المنتخب الإسباني عن النهائيات في نسختي 1930 و1938 بسبب عدم مشاركته في التصفيات، بينما فشل في التصفيات 4 مرات ولم يتأهل لنسخ 1954 و1958 و1970 و1974.

وخرج المنتخب الإسباني من الدور الأول في النهائيات 4 مرات أخرها في البرازيل 2014وفاز باللقب مرة واحدة في تاريخه وكانت في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

Fútbol, unión, compromiso y equipo.

¡#Rusia2018, allá vamos! #Russia2018, here we go!#VamosEspaña pic.twitter.com/nEyJJEWWQQ

— Sergio Ramos (@SergioRamos) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧