جماهير أليكانتي تنقسم حول التعامل مع جيرارد بيكيه

وصل المنتخب الإسباني إلى مدينة أليكانتي حيث سيواجه غدا الجمعة منتخب ألبانيا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وستحتضن المدينة المباراة التي ستقام على ملعب “خوسيه ريكو بيريز” الصغير الذي يتسع لـ30 ألف مشجع فقط .

وحاصرت الشرطة الإسبانية الفندق الذي تقيم به بعثة المنتخب الإسباني لكن ذلك لم يمنع من تواجد المئات من الأنصار حيث كان مدافع برشلونة جيرارد بيكيه مرة أخرى محورا للشتائم والانتقادات بعد موقفه من استقلال إقليم كاتالونيا.

لكن في المقابل استفاد مدافع برشلونة من بعض الهتافات المساندة والتصفيقات وسمعت أصوات تقول: ” بيكيه نحبك” من طرف بعض الجماهير الحاضرة.

وكان إيسكو وأسينسيو نجما ريال مدريد الأكثر طلبا من طرف الجماهير الحاضرة لكن جوليان لوبيتيجي مدرب المنتخب الإسباني كان الوحيد الذي توقف للجماهير ووقع لبعضهم كما قام بتحيتهم مباشرة.