طفل يطلب شيئًا غريبًا من ليونيل ميسي (صورة)

حمل مشجع صغير لافتة خلال لقاء الأرجنتين والبيرو، ضمن الجولة الـ 17 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، على ملعب لابوموبونيرا، معقل فريق بوكاجونيورز.

وقدّم الطفل طلبًا غريبًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ومنتخب التانغو.

وكتب المشجع العاشق لميسي على اللافتة: “ميسي أبادلك قميصك بأختي، هيا الأرجنتين”.

والظاهر أن المشجع الصغير حاول لفت انتباه النجم الأرجنتيني ليهديه قميصه بعد اللقاء بمبادلة غريبة.

وفشلت الأرجنتين في تحقيق الفوز، وتحتل المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وتحتاج للفوز خارج ملعبها أمام الإكوادور للتأهل المباشر أو التأهل من خلال الملحق.