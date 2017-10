هذا كل ما قدّمه ميسي في مباراة الأرجنتين وبيرو.. من يتحمل التعادل هو أم زملاؤه؟ (فيديو)

انتقد عدد من الصحف والبرامج الرياضية أداء ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتعادلت الأرجنتين على ملعبها مع بيرو، بدون أهداف، ولم تحسم بعد تأهلها لنهائيات كأس العالم في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها مباشرة إلى النهائيات، بينما يضطر صاحب المركز الخامس لخوض جولة فاصلة مع فريق من منطقة أخرى.

ميسي أمام بيرو، نجح في استخلاص الكرة 4 مرات، وأرسل 6 تمريرات بينية كانت بمثابة فرص خطيرة، وهدد مرمى البيرو 7 مرات.

Messi vs Peru:

4 Clear cut chances.

6 Key passes.

7 take ons completed.

10/10 game. Guess who gets the blame? pic.twitter.com/QULymW6R0s

