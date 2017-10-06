هذا كل ما قدّمه ميسي في مباراة الأرجنتين وبيرو.. من يتحمل التعادل هو أم زملاؤه؟ (فيديو)

انتقد عدد من الصحف والبرامج الرياضية أداء ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، في مباراة منتخب بلاده أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وتعادلت الأرجنتين على ملعبها مع بيرو، بدون أهداف، ولم تحسم بعد تأهلها لنهائيات كأس العالم في روسيا، إذ تحتل المركز السادس في تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤلفة من عشرة فرق، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى منها مباشرة إلى النهائيات، بينما يضطر صاحب المركز الخامس لخوض جولة فاصلة مع فريق من منطقة أخرى.

ميسي أمام بيرو، نجح في استخلاص الكرة 4 مرات، وأرسل 6 تمريرات بينية كانت بمثابة فرص خطيرة، وهدد مرمى البيرو 7 مرات.

Messi vs Peru: 4 Clear cut chances. 6 Key passes. 7 take ons completed. 10/10 game. Guess who gets the blame? pic.twitter.com/QULymW6R0s — Alaa (@AlaaCule) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وانتقدت وسائل الإعلام الأرجنتينية أداء ميسي في المباراة، بل وصبت جام غضبها على كل اللاعبين، ومدرب الفريق خورخي.

عربيًا، أشاد محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر المعتزل، بأداء ميسي، قائلًا: “كان يلعب ضد منتخب بيرو، ومدربه. ميسي أدى مباراة كبيرة وبذل كل ما لديه لتحقيق الفوز لمنتخب بلاده”.

وأضاف في تحليله على قنوات “بي إن سبورتس”: “ميسي كان يلعب مع 10 ألواح خشب، على منتخب الأرجنتين إعادة الثقة في نفسه خلال مباراة الجولة الأخيرة، وإيجاد حلول بديلة غير ميسي”.

وجمعت الأرجنتين بقيادة مدربها خورخي سامباولي 25 نقطة، وهي تتساوى مع بيرو صاحبة المركز الخامس، وبفارق نقطة واحدة عن تشيلي صاحبة المركز الثالث وكولومبيا الرابعة.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل آخر مبارياتها في التصفيات أمام الإكوادور في كيتو.