إنييستا بعد تجديد عقده مع برشلونة: سأستمر حتى يعجز جسدي عن الركض (صور)

وقّع أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على عقد جديد مع ناديه، دون تحديد نهاية للعقد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا /33 عامًا/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.

وعقب التوقيع أعرب إنييستا عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع النادي حتى موعد اعتزاله لكرة القدم، قائلًا: “هذا يوم خاص جدًا بالنسبة لي، لأنني سأستمر في بيتي، محاولًا تحقيق إنجازات أخرى”.

???? Josep Maria Bartomeu: “This is the first time that FC Barcelona has signed a lifelong contract with a footballer” #FCBlive pic.twitter.com/VOuOXtw87d — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

???? “I’ll be here until my body, my mind and all I must give says that’s enough. I hope that won’t be for a very long time” #ForeverIniesta pic.twitter.com/HCBvvs4wgk — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

???? @andresiniesta8: “I can only thank the club and the fans for everything they do for me every day” #ForeverIniesta pic.twitter.com/NP8BSz2fdD — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف: “سأستمر في اللعب حتى يعجز جسدي عن ممارسة هذه اللعبة، أتمنى أن يطول الوقت حتى يحين موعد اعتزالي”.

وذكر برشلونة في بيان: “برشلونة وأندريس إنييستا اتفقا على تجديد التعاقد مدى الحياة.”

وأضاف البيان “أن قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييستا، يشكل رمزًا بارزًا بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا، خاض 639 مباراة، ليحقق ثاني أعلى عدد من المشاركات للاعب في تاريخ النادي.”

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

???? @andresiniesta8: “This agreement is a renewal but also a show of trust. It makes me very happy that my club has given me this chance” pic.twitter.com/tk13xqMIw0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

???? That’s the end of the Andrés Iniesta press conference. All the details coming up shortly at https://t.co/A1WiJBXvhL #ForeverIniesta pic.twitter.com/tY89TiOnJD — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧