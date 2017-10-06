إنييستا بعد تجديد عقده مع برشلونة: سأستمر حتى يعجز جسدي عن الركض (صور)

إنييستا بعد تجديد عقده مع برشلونة: سأستمر حتى يعجز جسدي عن الركض (صور)

المصدر: إرم نيوز

وقّع أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على عقد جديد مع ناديه، دون تحديد نهاية للعقد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد إنييستا /33 عامًا/ مع برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق أو الاعتزال.

وعقب التوقيع أعرب إنييستا عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع النادي حتى موعد اعتزاله لكرة القدم، قائلًا: “هذا يوم خاص جدًا بالنسبة لي، لأنني سأستمر في بيتي، محاولًا تحقيق إنجازات أخرى”.

وأضاف: “سأستمر في اللعب حتى يعجز جسدي عن ممارسة هذه اللعبة، أتمنى أن يطول الوقت حتى يحين موعد اعتزالي”.

وذكر برشلونة في بيان: “برشلونة وأندريس إنييستا اتفقا على تجديد التعاقد مدى الحياة.”

وأضاف البيان “أن قائد الفريق منذ صيف 2015، إنييستا، يشكل رمزًا بارزًا بالنادي. اللاعب القادم من لا مانشا، خاض 639 مباراة، ليحقق ثاني أعلى عدد من المشاركات للاعب في تاريخ النادي.”

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، ضمن العديد من الإنجازات.

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