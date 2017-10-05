راموس يدافع عن بيكيه

أكد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع زميله في المنتخب الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني.

وبدا أن راموس انتقد طريقة تعامل إسبانيا المثيرة للجدل مع الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي على استقلال كتالونيا.

ورغم مناوشاته ومشاكساته مع بيكيه في السنوات الماضية، شارك راموس مع بيكيه في قيادة المنتخب الإسباني للفوز بلقبي كأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا (يورو 2012).

وصرح راموس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “نحن في نفس القارب. قالها بيكيه بالفعل. نرتبط بعلاقة رائعة رغم شخصيتنا المختلفة وطريقة شعورنا”.

وتعرض بيكيه لهتافات عدائية وصفارات الاستهجان من الجماهير خلال تدريبات المنتخب الإسباني يوم الإثنين الماضي كما ظهرت صافرات الاستهجان والهتافات ضد اللاعب مع وصول المنتخب الإسباني إلى أليكانتي اليوم استعدادا لمباراته المرتقبة غدا أمام المنتخب الألباني في تصفيات كأس العالم 2018 .

وبدا الغضب على بعض المشجعين بعدما ظهر بيكيه في صورة وهو يدلي بصوته في الاستفتاء على استقلال كتالونيا والذي قضت المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم دستوريته.

كما تحدث بيكيه عن القوة التي استخدمتها الشرطة الإسبانية لمنع المواطنين من المشاركة في التصويت، واتفق معه راموس في أن الشكل كان قبيحا.

وقال راموس إنني “كإسباني ، لا تروق لي الصورة التي أظهرتها إسبانيا أمام العالم… أود أن تحل المشكلة بأسرع وقت ممكن ، ويمكننا أن نحيا في بلد حر وديمقراطي”.

ويتطلع المنتخب الإسباني إلى الفوز على ألبانيا غدا قبل أن يحل ضيفا على نظيره الإسرائيلي يوم الإثنين المقبل في ختام مسيرته بالتصفيات علما بأن الفريق يحتاج لأربع نقاط من المباراتين من أجل التأهل رسميا إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا العام المقبل بغض النظر عن باقي النتائج في المجموعة السابعة بالتصفيات.

وحرص غولين لوبيتيغي المدير الفني للمنتخب الإسباني، في المؤتمر الصحفي اليوم، على التركيز في الأمور الكروية بعيدا عن الأحداث السياسية في إسبانيا.

وقال لوبيتيغي إننا “نهتم فقط بالمباراة أمام ألبانيا… هناك أمور كثيرة على المحك في هذه المباراة ونركز عليها… الاستقبال في أليكانتي كان رائعا، لم نأت هنا منذ فترة طويلة ولكننا سعداء للغاية”.