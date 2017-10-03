ميسي ونيمار.. صراع على قمة المراوغات في أوروبا

افترق النجم البرازيلي نيمار عن زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، واختار الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة كسب من خلالها برشلونة 222 مليون يورو.

وفرض النجم البرازيلي نفسه بقوة على الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في بداية موفقة، لكنه أيضًا تفوق على زميله السابق في مجال يجيده جيدًا وهو المراوغات.

ويتصدر البرازيلي نيمار أفضل المراوغين في البطولات الأوروبية الخمسة ،حيث حاول 72 مرة ونجح في 46 مرة في تجاوز منافسه بنسبة بلغت 64 % وسجل خلال بداية الموسم 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

ويأتي خلفه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بـ68 محاولة نجح في تجاوز منافسه 42 مرة بنسبة نجاح بلغت 62 % وسجل 11 هدفًا وتمريرتين حاسمتين.

ويحتل الفرنسي نبيل فقير متوسط ميدان أولمبيك ليون المركز الثالث بـ50 محاولة تمكن خلالها 35 مرة من تجاوز منافسيه وبنسبة أكبر من الثنائي نيمار وميسي بلغت 70% ،وسجل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

ويحتل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس المركز الرابع بـ26 مراوغة ناجحة ،والأرجنتيني أليخاندرو غوميز مهاجم أتلانتا الإيطالي المركز الخامس بـ 26 مراوغة ناجحة ،والفرنسي تانغي ندومبيلي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي في المركز السادس بـ26 مراوغة ناجحة.