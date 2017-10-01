محدث.. برشلونة يعلن خوض مباراة لاس بالماس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي خوض مباراة لاس بالماس عصر اليوم على ملعب كامب نو في ظل أجواء متوترة للغاية بسبب حرب الشوارع التي تدور في كتالونيا بسبب استفتاء الانفصال.

وقال برشلونة إن المباراة ستقام بدون جماهير.

وقالت صحف إسبانية إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر تأجيل مباراة برشلونة ولاس بالماس ضمن الجولة السابعة من الليغا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة، أن التأجيل جاء بعدما طلب برشلونة عدم خوض اللقاء وسط هذه الظروف غير المستقرة.

أبواب الكامب نو لاتزال مغلقة أمام الجماهير pic.twitter.com/mxeEiQqKXe — Super Culé (@SuperA7mado) October 1, 2017

وكانت حكومة إقليم كاتالونيا، أعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن 337 شخصا أصيبوا جراء “عنف شرطة الدولة الإسبانية” مع الناخبين الذين يدولون بأصواتهم.

وذكرت صحيفة الباييس أن مواجهة برشلونة ولاس بالماس تأجلت عقب اشتباكات بين قوات شرطة وناخبين في قطالونيا بسبب استفتاء محظور على الاستقلال عن إسبانيا.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 4:15 عصرا بالتوقيت المحلي (1415 بتوقيت غرينتش) في ملعب كامب نو في برشلونة.