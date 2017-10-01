لاس بالماس يساند إسبانيا ضد انفصال كتالونيا في مباراة برشلونة (صورة)

أعلن نادي لاس بالماس، عبر موقعه الرسمي عن ارتدائه قميصا مخصصا لمباراة عصر اليوم أمام برشلونة، في إطار سابع جولات الدوري الإسباني.

لاس بالماس كشف في بيانه أنه سيدخل مباراة برشلونة، وهو يضع علم إسبانيا على قيمص الفريق، تزامناً مع استفتاء إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

قال بيان لاس بالماس “التاريخ وضع فريقنا في وضع استنثائي من جديد على ملعب كامب نو”، في إشارة إلى مباراة الفريقين في أكتوبر 1977.

وترددت أنباء قوية عن تأجيل مباراة برشلونة ولاس بالماس بالدوري الإسباني، مساء اليوم الأحد، والمقرر إقامته ضمن الجولة السابعة من عمر منافسات الليغا، بسبب أحداث العنف المصاحبة لعملية التصويت لاستقلال كتالونيا.

ودعت إدارة نادي برشلونة، لإجراء اجتماع عاجل، لبحث تقديم طلب بتأجيل أو تعليق المباراة، المقرر إقامتها بعد ظهر اليوم.

وينتظر مسؤولو برشلونة تقرير قوات الأمن حول إقامة المباراة في موعدها من عدمها، وبحسب قرار الأجهزة الأمنية، سيقام لقاء برشلونة ولاس بالماس إذا كان بإمكانهم حفظ أمن المباراة.

وانتقد عدد من نجوم برشلونة، على رأسهم جيرارد بيكيه، الطريقة التي تعاملت بها الشرطة الإسبانية مع المواطنين، أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

ويقدم برشلونة عروضاً مميزة خلال الموسم الجاري بالدوري، حيث تمكن أبناء كتالونيا من تحقيق الفوز في جميع المباريات ويتصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وسجل 20 هدفاً، في حين استقبلت شباكه هدفين.

????️ غرفة ملابس البارسا جاهزة في كامب نو. pic.twitter.com/Vore99xBBY — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) October 1, 2017

وعلى الجانب الآخر، يقع لاس بالماس في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين، وخسر في 4 مواجهات، ويأمل اليوم الخروج بأقل خسارة أمام برشلونة الذي يعج بالنجوم.

ولم يسبق للاس بالماس الفوز من قبل على برشلونة في الدوري الإسباني، حيث خسر الضيوف في آخر مباراة أمام البرسا 4-1 موسم 2014-2015.