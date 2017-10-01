بيكيه يصوت على استقلال إقليم كتالونيا.. ويعلق: معًا لا يمكن وقفنا

صوت النجم الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، على استقلال إقليم كتالونيا، اليوم الأحد، رغم الأزمة الدائرة والمواجهات بين الشرطة والناخبين.

وقال بيكيه ،في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، عقب التصويت: “لقد صوت بالفعل، معًا لا يمكن وقفنا في الدفاع عن الديمقراطية”.

وكان بيكيه نشر ،في وقت سابق، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” حث فيها الكتالونيين على دعم الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا بشكل سلمي قبل موعد إجراء الاستفتاء.

وكتب بيكيه “اعتبارًا من اليوم وحتى الأحد، سنعبر بشكل سلمي. لن نمنحهم أي أعذار.. هذا ما يريدونه، وستعلو أصواتنا بشكل جيد وأقوى. سنصوت”.

وأثارت تغريدة بيكيه جدلًا واسعًا وحالة من الاستياء في العاصمة الإسبانية، وكان من بين المعلقين على “التغريدة” الصحافي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول، الذي وصف بيكي بالمجرم، وطالب بعدم ضمه مطلقًا إلى قائمة المنتخب الإسباني.

يشار إلى أن حكومة كتالونيا قد نظمت الاستفتاء ،رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره ، وتعهدت الحكومة الإسبانية ببذل كل جهد ممكن لمنع إجراء الاستفتاء.