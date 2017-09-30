هل يُستبعد منتخب إسبانيا من كأس العالم 2018 بسبب برشلونة؟

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد يستبعد المنتخب الإسباني من بطولة كأس العالم 2018، حال طرد فريق برشلونة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد إقليم كتالونيا، الذي ينتمي إليه برشلونة، لخوض استفتاء للانفصال عن إسبانيا، ويؤيد برشلونة الاستفتاء ويدعو الناس للتصويت بـ”نعم” على الانفصال، وهو ما قد يدفع الاتحاد الإسباني لطرده من بطولة الليغا.

لكن صحيفة “ذا صن” البريطانية، أشارت إلى أن الفيفا قد يحرم المنتخب الإسباني من المشاركة في المسابقات الدولية، حال طرد نادي برشلونة من الدوري، إذا استقل إقليم كتالونيا.

ولم يصدر أي تعليق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم على حالة برشلونة في حال حدوث الاستقلال والانفصال.

ويرفض الفيفا تدخل السياسة في عالم كرة القدم في أي دولة، وفي حال تم طرد برشلونة من الدوري الإسباني، سيتم اعتبار ذلك تدخلًا من الحكومة في العمل الرياضي، وهو ما سيعرّض إسبانيا لعقوبة دولية قبل أقل من عام على كأس العالم 2018.