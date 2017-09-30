ما موقف الأندية الكتالونية من استفتاء الانفصال عن إسبانيا؟

يستعد إقليم كاالونيا لإجراء استفتاء ،الأحد القادم، حول الانفصال أو البقاء مع إسبانيا وسط ترقب داخلي وأوروبي وصل حتى الجماهير العاشقة لكرة القدم.

وهددت عدة شخصيات إسبانية بطرد الأندية الكتالونية من الدوري الإسباني بمختلف درجاته حال استقلال إقليم كتالونيا ردًا على رغبة أندية كبيرة في البقاء كبرشلونة وإسبانيول.

وعبّرت عدة شخصيات رياضية عن مساندتها للاستفتاء واستقلال كتالونيا أبرزها من عالم كرة القدم خوان لابورتا ،الرئيس السابق لبرشلونة، وبيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي، وتشافي هيرنانديز أحد أساطير برشلونة ولاعب السد القطري حاليًا، والمدافع جيرارد بيكيه.

وتضم كتالونيا عدة فرق تلعب في الدرجات الإسبانية الثلاثة الدرجة الأولى والثانية والثالثة ،وأغلبها عبّر عن موقفه بين الدعم للاستفتاء والحياد وفصل الجانب الرياضي عن الجانب السياسي.

وفي حال استقلال كتالونيا فهذه الفرق ستشكل أغلبها الدوري الكتالوني القادم ،وهو ما يجعل رأيها في الموضوع مهمًا لعشاق كرة القدم الإسبانية.

الأندية المساندة للاستفتاء

يبقى برشلونة أبرز المساندين للاستفتاء واستقلال كتالونيا ونشر بيانًا رسميًا عبر خلاله عن موقفه، كما يعتبره الانفصاليون بمثابة فريقهم الأول والأم.

ورغم كون خيرونا صعد حديثًا للدوري الأول لكنه بدوره عبّر عن مساندته للاستفتاء واستقلال كتالونيا عبر بيان رسمي.

وفي الدرجة الثانية فريق ريوس ديبورتيو لم يصدر أي بيان في الموضوع لكن صحيفة “ماركا” تحدثت مع مسؤولي الفريق ،والذين أكدوا مساندتهم لاستقلال كتالونيا.

وفي دوري الدرجة الثالثة عبّرت 4 فرق عن مساندتها للاستفتاء ،واستقلال كتالونيا ،وهي فرق أولوت وساباديل ولييدا إسبورتيو ولياغوستيرا.

الأندية التي فضلت الحياد

رغم أن بعضًا من أنصاره أصدر بيانًا مساندًا للاستفتاء والاستقلال ،ورغم تلقيه الشتائم من جماهير، لم يغيّر فريق إسبانيول موقفه وفضّل الحياد وإبعاد السياسة عن الجانب الرياضي ورفض مساندة الاستفتاء وإصدار بيانًا في الموضوع.

وفي الدرجة الثانية فريق خيمناستيكا طاركونة أجاب عن سؤال لصحيفة “ماركا” حول الموضوع ،وأكد أن الفريق واضح في موقفه ولا يخلط بين الأمور السياسية والرياضية.

وفي دوري الدرجة الثالثة فريقا كورنيا وبادلونا رفضا إصدار بيان في موضوع الاستفتاء وفضلا الحياد.