صحيفة سبورت تفاجئ ليونيل ميسي قبل تدريبات برشلونة (صور)

فاجأت صحيفة “سبورت” المقربة من برشلونة، نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ووضع موفدو الصحيفة 300 كرة حول ملعب تدريبات برشلونة، في إشارة إلى أهداف ميسي الـ 300 مع الفريق الكتالوني على ملعب كامب نو، منذ انضمامه للفريق الأول العام 2004، لالتقاط صورة تذكارية.

واحتاج ممثلو الصحيفة إلى 17 صندوقًا لنقل الكرات إلى الملعب، و4 ساعات ونصف من أجل ضخ الهواء في جميع الكرات، وكان لابد من تجهيز كافة الأمور قبل الساعة 10:30، أي قبل موعد تدريب برشلونة.

وفوجئ ميسي بالحدث حيث قال: “من أين حصلتم على كل هذه الكرات؟

وسجل ميسي 12 هدفًا في 10 مباريات الموسم الحالي، في جميع البطولات، وبالمجمل فقد سجل 519 هدفًا في 593 مباراة مع برشلونة.

ويستضيف برشلونة منافسه لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، الأحد المقبل، علمًا أنه يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ 18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني و7 نقاط عن ريال مدريد السادس.



