مورينيو مطلوب أمام القضاء الإسباني.. تعرّف على السبب

استدعى القضاء الإسباني البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد سابقًا، للتحقيق معه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بشأن دعوى مقدمة من النيابة تتهمه فيها بالتهرب الضريبي.

وقرر القضاء استدعاء مورينيو للإدلاء بأقواله في مدريد بعد قبول الدعوى التي قدمتها نيابة العاصمة الإسبانية، وتتهم فيها المدرب البرتغالي بارتكاب جريمتين ضد الخزانة العامة الإسبانية، فيما يتعلق بضريبة دخل الأفراد خلال عامي 2011 و2012 عندما كان يتولى تدريب الفريق الملكي.

وتفيد النيابة بأن مورينيو تهرب من دفع ضريبة خاصة بحقوق تسويق صورته تقدر بمبلغ 3 ملايين و304 آلاف و670 يورو (منها مليون و611 ألفًا و537 يورو عن عام 2011، ومليون و693 ألفًا و133 يورو عن عام 2012).

وكان مورينيو وقّع على عقد تدريب ريال مدريد في 31 مارس/ آذار 2010، ونقل مقر إقامته إلى مدريد، وهو ما جعله يندرج تحت طائلة المقيمين في إسبانيا بالنسبة لقوانين الضرائب.

وقدّم مورينيو إقراراته الضريبية -في الوقت المحدد لذلك-عن عامي 2011 و2012 دون أن يكشف عن حقوق تسويق صورته.