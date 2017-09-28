مورينيو يُهين معجبة روسية ويستدعي لها الأمن (فيديو)

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي التقاط صورة “سيلفي” مع إحدى مشجعات الفريق وأمر أمن فندق راديسون الفاخر في موسكو يوم الأربعاء بطردها مع آخرين من ردهة الفندق.

وحاولت ليسان هاليلوفا (23 عامًا) الحصول على صورة شخصية وتوقيع من المدير الفني لفريقها المفضل خلال إقامته في العاصمة الروسية لمواجهة تشسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، لكنه رفض.

وأحرز روميلو لوكاكو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 4-1 على مضيفه تشسكا موسكو ضمن المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وظهرت الفتاة الحسناء وهي تسير خلف المدير الفني البرتغالي في كافة أنحاء ردهة الفندق، بينما كان يبذل قصارى جهده لتجاهلها وذلك قبل خوض المباراة التي حسمها فريقه فيما بعد.

واضطُر مورينيو لمغادرة ردهة الفندق بعد محاولات مكثفة من هاليلوفا لملاحقته من أجل التوقيع على أوتوغراف والتقاط صورة “سيلفي” معه، وطلب من رجال الأمن طرد الجماهير.

ويبدو أن الفتاة الروسية سبق والتقت المدرب البالغ من العمر 54 عامًا من قبل في مسقط رأسها في مدينة كازان الروسية حينما كان مدربًا لإنتر ميلان قبل سبع سنوات، لكنها شعرت بالانزعاج من التعامل معها بهذا الشكل هذه المرة.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عنها قولها: “حتى نكون صادقين لست واحدة من النساء اللائي يلاحقن الرجال، لكن اليوم ادَّعوا أنني مجنونة، وقالوا إنني أزعجت الجميع في الفندق”.

ورغم غضبها من سوء المعاملة نفت هاليلوفا أن يكون ذلك تسبب بتقليل إعجابها بالمدرب الأسطوري.