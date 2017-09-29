رئيس ريال مدريد يطالب الاتحاد الإسباني بالتغيير والتطور

طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاتحاد الإسباني بالتغيير والتطور لمصلحة كرة القدم الإسبانية، وخاصة فيما يخص جانب التحكيم الذي أكد أنه يحتاج للمساعدة.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا”: “الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحتاج إلى التغيير في الأسابيع الأخيرة من الدوري الإسباني، كل موسم تحدث أشياء غريبة يجب تجنّبها وتحتاج لتغيير، المنظومة ككل يجب أن تتغير لكون الخاسر الأكبر هو كرة القدم الإسبانية”.

وعاد رئيس الفريق الملكي للحديث عن التحكيم الإسباني: “في لقاءات الكلاسيكو الأخيرة لم نتحدث عن كرة القدم وهذا سيئ، وكل العالم يمكنه ملاحظة ذلك، تحدثت مرة واحدة عن التحكيم وحان الوقت لمساعدته”.

ويعتقد الكثير من المسؤولين في ريال مدريد أن التحكيم يبقى أهم ما يجب على الاتحاد الإسباني تطويره وتغيير طريقة عمله وقال بيريز: “يجب علينا مساعدة الحكام وتطوير التحكيم الإسباني”.

ويعيش الاتحاد الإسباني لكرة القدم وضعًا خاصًا، بعد المشاكل القضائية لرئيسه السابق أنخل ماريا فيلار ونجله وأحد مساعديه بتهم تتعلق بالفساد ورشاوى في كرة القدم وفي لقاءات المنتخب الإسباني الودية، لم يحسم بشكل نهائي في قضية انتخاب رئيس جديد بعد رفض الرئيس السابق الاستقالة من منصبه بعد الإفراج عنه من طرف القضاء الإسباني.

ويعد شهر نوفمبر المقبل حاسمًا في قضية اختيار رئيس جديد حيث ستجتمع الجمعية العمومية لتحديد مصير الرئيس المؤقت خوان لويس لاريا، وهو ما قد يؤدي لجمعية عمومية أخرى في فبراير 2018 لاختيار رئيس جديد.