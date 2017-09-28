راموس يهاجم بيكيه بسبب استفتاء كتالونيا

هاجم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا زميله جيرارد بيكيه مدافع برشلونة مجددا بسبب عدة تغريدات بثها المدافع الكتالوني تتعلق بالاستفتاء على استقلال الإقليم الذي سيجرى يوم الأحد المقبل.

وسيقام استفتاء في الإقليم للاستقلال عن الحكومة المركزية في إسبانيا يوم الأحد المقبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول ويؤيد بيكيه بشدة استقلال الإقليم.

لكن راموس انتقد عدة تغريدات بثها بيكيه على حسابه في تويتر لدعم استقلال الإقليم بداعي أن هذه التغريدة ستزيد من حنق الجماهير الإسبانية ضد مدافع برشلونة.

ويتعرض بيكيه البالغ عمره 30 عاما بالفعل لانتقادات جماهيرية عندما يلعب مع المنتخب وغالبا ما يدافع عنه راموس لكن هذه المرة انتقده.

Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ويرى راموس أن تغريدة بيكيه ليست مفيدة له قائلا إن “تغريدة بيكيه ليست مفيدة له إذا أراد بالفعل عدم التعرض لصافرات الاستهجان خلال مباريات المنتخب، ربما تكون هذه التغريدة ليست موفقة لكن الجميع حر فيما يقول ويفكر”.

ويشهد الإقليم حالة من التوتر السياسي المتصاعد بسبب الاستفتاء على الانفصال الذي لا توافق عليه السلطات المركزية في إسبانيا.

وتفاقمت الأزمة الأسبوع الماضي مع أحدث محاولة للإقليم للانفصال حيث داهمت الشرطة الإسبانية إدارات حكومية في كتالونيا واعتقلت مسؤولين لوقف الاستفتاء ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة بأنحاء برشلونة ومدن أخرى في كتالونيا.