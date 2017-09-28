استفتاء كتالونيا يطغى على مواجهة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

سيكون بوسع برشلونة تعزيز انطلاقته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم إذا تفوق على لاس بالماس يوم الأحد المقبل في مباراة محاطة بتوتر سياسي لأنها ستقام في نفس توقيت استفتاء إقليم كتالونيا على الانفصال عن إسبانيا.

وهناك احتمال بتأجيل المباراة بسبب انشغال قوات الأمن في تأمين التصويت في الاستفتاء التي تعتبره الحكومة الإسبانية غير قانوني رغم إعطاء الضوء الأخضر اليوم الخميس لإجرائه بعد اجتماع لمجلس الأمن في كتالونيا اليوم.

وكان استاد كامب نو شاهدًا على دعوات تؤيد الانفصال في السنوات الأخيرة وكان هتاف “الاستقلال” يتردد بعد 17 دقيقة و14 ثانية بعد انطلاق المباريات في إشارة لحصار برشلونة عام 1714.

وعبر جيرار بيكيه مدافع برشلونة اليوم الخميس عن دعمه للاستفتاء لكنه دعا المواطنين للتصرف بشكل سلمي ولم يكشف اللاعب صراحة عن دعمه للانفصال.

وقال بيكيه عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بدءًا من اليوم وحتى الأحد سنعبر عن أنفسنا بشكل سلمي ولا يمكن أن نعطيهم أي عذر وهذا ما يريدونه. سنهتف بصوت عالٍ ومسموع..سنصوت”.

وانضم نادي برشلونة إلى صف مؤيدي حق تحديد المصير وأصدر بيانًا الأسبوع الماضي يدين فيه القمع خلال الدعوة للاستفتاء الذي أسفر عن اعتقال 16 مسؤولًا بالحكومة المحلية.

وقال جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة: “سيكون يومًا مهمًا في تاريخ بلدنا ولكن يجب أن نركز في كرة القدم”.

وأضاف “أعتقد أن كل الأعضاء والمشجعين سيعبرون عما يرونه صحيحًا”.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد بعد الفوز في 6 مباريات متتالية كما حقق علامة النجاح الكاملة في دوري أبطال أوروبا بفوز صعب 1/0 على سبورتنغ لشبونة أمس الأربعاء.

ويلتقي برشلونة مع لاس بالماس القابع في المركز 15 والذي جمع 6 نقاط من 6 مباريات ويعيش أجواء مضطربة بعد استقالة المدرب مانولو ماركيز. وسيتولى باكو إيستاران المهمة لأول مرة أمام برشلونة ويحظى المدرب الجديد بذكريات طيبة من آخر زيارة له لملعب كامب نو عندما قاد فالنسيا للفوز 2/1 على العملاق الكتالوني في أبريل 2016.

ويواجه لاس بالماس أزمة متعلقة بالإصابات حيث يغيب 5 من لاعبيه بينما لا يواجه برشلونة أي مشكلة قبل المواجهة.

وفي نفس اليوم سيبحث ريال مدريد عن أول انتصار بملعبه في الدوري هذا الموسم عندما يستضيف إسبانيول الذي كان كريما مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة حيث تفوق ريال مدريد في آخر 10 مواجهات بينهما في جميع المسابقات.

وأهدر ريال مدريد نقاطًا في 3 مباريات بملعبه لكنه سعيد حاليًا بعد فوزه 3/1 بملعب بروسيا دورتموند في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وسيقوم أتلتيكو مدريد برحلة قصيرة إلى جاره ليغانيس بعد غد السبت على أمل الاستفاقة من خسارته 2/1 على أرضه أمام تشيلسي بهدف في الدقيقة الأخيرة الليلة الماضية.