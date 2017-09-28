فاران يكشف دور زيدان في انضمامه إلى ريال مدريد

وقّع المدافع الفرنسي رافايل فاران، اليوم الخميس، على عقوده الجديدة مع ريال مدريد الإسباني ليستمر بين صفوف النادي حتى 2022.

وأكد فاران، بعد التوقيع، أنه يرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب مع الفريق بطل أوروبا.

وقال فاران، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيعه على عقود التجديد: “أنا سعيد للغاية، إنه يوم سعيد بالنسبة لي، أبلغ من العمر 24 عامًا، وتاريخي هنا جميل للغاية، أتمنى أن يصبح رائعًا، لقد استمتعت كثيرًا ولدي رغبة كبيرة في الاستمرار في هذا الطريق، والاستفادة من هذه الفرصة، أتمنى أن أفوز بالمزيد من الألقاب”.

وأكد فاران أن مواطنه ومدربه زين الدين زيدان كان شخصًا محوريًا في مسيرته، وأضاف قائلًا: “في البداية كان سببًا في مجيئي إلى هنا والآن يساعدني في كل يوم وأشكر له مساندته وثقته، دائمًا ما يعطيني بعض النصائح من أجل أن أكون أفضل”.

وتابع: إنه شخص نسمعه عندما يتحدث لأننا نحترمه كثيرًا لأنه كان لاعبًا كبيرًا ومدربًا كبيرًا، أنا مسرور بالاستمرار معه والتعلم منه”.

وكشف فاران عن كلمات مدربه له، حيث قال: “نصيحته الأولى لي هي أن أظل كما أنا وألا أتغير، وأن استمر على النهج نفسه في العمل من أجل أن أصبح أفضل، إنه يحاول أن يشرح لي بعض التفاصيل الصغيرة لكي أكون أفضل، وأنا سعيد بالعمل مع شخص رائع على هذا النحو، لا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه”.