ريال مدريد يمدد تعاقده مع فاران حتى 2022

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تمديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي رافايل فاران حتى عام 2022.

وقال ريال مدريد في بيان له: “سيظهر فاران، غدا الخميس في الساعة الثانية ظهرا، أمام وسائل الإعلام في مركز المؤتمرات الصحفية بملعب سانتياغو برنابيو”.

وانضم فاران “24 عاما” لريال مدريد في 2011 كلاعب واعد، ليصبح في الوقت الحالي مدافعا أساسيا للنادي بطل أوروبا.

وجاء تجديد تعاقد فاران في إطار السياسة، التي ينتهجها ريال مدريد حاليا في التجديد للاعبيه الأساسيين، مثل مارسيلو وداني كارفاخال وإيسكو وكريم بنزيمه.

وكان بنزيمه هو اللاعب الوحيد، الذي مدد تعاقده مع النادي الملكي حتى 2021، فيما وقع الباقون على عقود تنتهي في 2022.

ومن جانبه، أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في مؤتمر صحفي مؤخرا أنه توصل لاتفاق نهائي مع إدارة النادي لتجديد تعاقده ويتبقى فقط التوقيع على العقود.