بالأرقام.. تعرّف على أضخم الصفقات في تاريخ كرة القدم

المصدر: د ب أ

بات الجناح البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عقب انتقاله يوم الخميس من برشلونة الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وفيما يلي بيان بالصفقات الأكثر تكلفة في عالم الساحرة المستديرة باليورو:

1- نيمار: انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون العام 2017.

2- الفرنسي بول بوغبا: انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 105 ملايين العام 2016.

3- الويلزي غاريث بيل: انتقل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 94 مليون العام 2013.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو: انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون العام 2009.

5- الأرجنتيني غونزالو هيغواين: انتقل من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون العام 2016.

6- البلجيكي روميلو لوكاكو: انتقل من إيفرتون الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون العام 2017.

7- نيمار: انتقل من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة مقابل 83.5 مليون العام 2013

8- الأوروغواياني لويس سواريز: انتقل من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة مقابل 81 مليون العام 2014.

9- الكولومبي جيميس رودريغيز: انتقل من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون العام 2014.

10- البلجيكي كيفن دي بروين: انتقل من فولفسبورغ الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 75 مليون العام 2015.

11- الأرجنتيني آنخيل دي ماريا: انتقل من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون العام 2014.

12- الفرنسي زين الدين زيدان: انتقل من يوفنتوس إلى ريال مدريد مقابل 73.3 مليون العام 2001.

13- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: انتقل من إنتر الإيطالي إلى برشلونة مقابل 69.5 مليون العام 2009.