برحيل نيمار.. نهاية عهد أفضل ثلاثي هجوم في العالم والتاريخ

ودعت كرة القدم الإسبانية أفضل ثلاثي هجومي في التاريخ والملقب بـ MSN بعد رحيل البرازيلي نيمار رسميًا نحو الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وتوقيعه عقدًا لمدة 5 مواسم.

وانتقل نيمار لبرشلونة صيف 2013 ليلتحق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليشكلا ثنائيًا جيدًا سجلا خلاله معًا 56 هدفًا، لكن الإضافة الأكبر والقوية جاءت في صيف 2014 بالتحاق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

واعتبر الثلاثي الأفضل في العالم وفي تاريخ كرة القدم لكونهم سجلوا في 3 مواسم 364 هدفًا وتجاوزا في كل موسم حاجز الـ 100 هدف.

وسيفقد الدوري الإسباني الثلاثي الأبرز في تاريخه لأنهم سجلوا في الدوري الإسباني 249 هدفًا في 3 مواسم، حيث في موسم 2014/2015 سجلوا 81 هدفًا وموسم 2015/2016 سجلوا 90 هدفًا وموسم 2016/2017 سجلوا 78 هدفًا.

وفاز لويس سواريز بلقب هداف الدوري الإسباني موسم 2015/2016 برصيد 40 هدفًا ،فيما تُوِّج ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 37 هدفًا.

وسيطر ميسي على الحصة الأكبر من سجل الثلاثي بتوقيعه 153 هدفًا مقابل 121 هدفًا لسواريز و90 هدفًا لنيمار الذي غادر المركب تاركًا زميليه بدون ضلعهما الثالث.

وأدت شراكة النجوم الثلاثة لفوز برشلونة بلقبين للدوري الإسباني و3 ألقاب لكأس ملك إسبانيا ولقب لدوري أبطال أوروبا ولقب للسوبر الأوروبي ولقب لكأس العالم للأندية ولقب للسوبر الإسباني.

وفاز ميسي خلال نفس الفترة بالكرة الذهبية مرة واحدة ،كما تُوٍّج بالحذاء الذهبي مرة واحدة وبلقب أفضل لاعب أوروبي مرة واحدة فيما تُوِّج سواريز بالحذاء الذهبي مرة واحدة.