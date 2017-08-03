الاتحاد الإيطالي يوافق على استخدام تقنية الفيديو

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، على موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه سيستعين بتقنية الفيديو لمباريات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، 2017/2018.

وأوضح بيان الاتحاد الإيطالي أنه سيتم شرح تفاصيل النظام الجديد لجميع أندية الدرجة الأولى قبل انطلاق المسابقة.

وتوجّه مسؤولون من الجهة المخولة لسنّ القوانين الكروية “إنترناشنال بورد”، بالشكر للاتحاد الإيطالي لانضمامه إلى هذا المشروع التجريبي الذي سيسمح بالحصول على معلومات مفيدة من أجل اعتماد تقنية الفيديو بطريقة دائمة.

وستقيّم “إنترناشنال بورد” هذه التجربة في 18 مارس المقبل.

واستخدمت تقنية الفيديو في بطولة كأس القارات الأخيرة والتي أُقيمت في روسيا.

وتلقى فكرة تقنية الفيديو قبولًا من قِبل بعض الاتحادات الوطنية، لكن اتحادات أخرى ترفض اعتمادها.