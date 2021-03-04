الصحف الرياضية: هالاند في متناول يد ريال مدريد.. و"برشلونة غيت" تكبر

شكلت ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وبلوغه النهائي ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتطورات رغبة ريال مدريد بضم النرويجي إيرلينغ هالاند وتهديد ليفربول بمنع لاعبيه من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم بسبب الحجر الصحي المفروض في بريطانيا وسوق انتقالات يوفنتوس ولقاء إياب نصف النهائي الثاني في كأس ملك إسبانيا بين ليفانتي وأتلتيك بلباو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك بعد ريمونتادا أمام إشبيلية في إياب نصف النهائي 3-0 وكتبت :“ إشبيلية فقد كرسيه ”.

كما تحدثت عن إياب نصف النهائي الثاني بين ليفانتي وأتلتيك بلباو وكتبت:“ لقاء من أجل دخول التاريخ ”.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند المطلوب من ريال مدريد وكتبت:“ تقرير هالاند ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد ريمونتادا أمام إشبيلية 3-0 في إياب نصف النهائي وكتبت:“ رائع ”.

كما اهتمت الصحيفة بانتخابات رئاسة برشلونة من خلال حوارها مع المرشح فيكتور فونت وكتبت:“ فونت: يجب أن يتغير برشلونة من أعلى لأسفل ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد ريمونتادا أمام إشبيلية 3-0 في إياب نصف النهائي وكتبت:“ ملحمة ”.

كما اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند المطلوب من ريال مدريد وكتبت:“ هالاند يكلف ريال مدريد 150 مليون يورو ”.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد ريمونتادا أمام إشبيلية في نصف النهائي 3-0 وكتبت:“ إلى النهائي مع الجدل ”.

كما تحدثت عن قضية برشلونة غيت وكتبت:“ برشلونة غيت تكبر ”.

الصحيفة اهتت بنصف النهائي الثاني بين ليفانتي وأتلتيك بلباو وتطورت رغبة ريال مدريد في ضم النرويجي إيرلينغ هلاند وكتبت:“ هالاند في متناول يد ريال مدريد“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على رغبة يورغن كلوب مدرب ليفربول في منع اللاعبين الدوليين من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم بسبب قيود انتشار فيروس كورونا في بريطانيا وكتبت:“ يورغن كلوب يكشف عن كون ليفربول سيمنع لاعبيه من الذهاب برفقة منتخبات بلدانهم إن كانوا سيتعرضون لحجر صحي بعد العودة ”.

كما اهتمت بتعادل ماشستر يونايتد سلبيا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت:“ 3 أصفار مانشستر يونايتد ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز ليل متصدر الدوري الفرنسي على أولمبيك مارسيليا 2-0 وكتبت:“ دافيد ملك الإثارة“.

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان الثاني على بوردو وأولمبيك ليون الثالث أمام رين وكتبت:“ باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون لم يتخليا عن أي شيء ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل نابولي أمام ساسولو 3-3 وموعد لقائه المؤجل أمام يوفنتوس وكتبت:“ نابولي أشياء مجنونة ورسميا يوم الـ17 أمام يوفنتوس ”.

كما تحدثت عن تعادل ميلان أمام أودينيزي 1-1 وكتبت:“ ميلان يتعادل في الدقيقة الـ 97 وإنتر ميلان أمام بارما ليوسع الفارق لـ+6 ”.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام أودينيزي 1-1 في الدوري الإيطالي وكتبت:“ ميلان يتعثر إنتر ميلان يتمتع ”.

كما تحدثت عن يوفنتوس وكتبت:“ مكيني الكل يوفنتوس والآن لوكاتيلي ”.

كما اهتمت بفوز أتلانتا 5-1 أمام كروتوني وكتبت:“ أتلانتا متعة نزيهة خمسة أهداف والمركز الثالث ”.