ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يبتعد بالصدارة عن لوكاكو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في شباك خيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة 24 للدوري الإيطالي.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

ورفع رونالدو رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي إلى 19 هدفا، ويطارده البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان، برصيد 17 هدفا، ثم شيرو ايموبيلي نجم لاتسيو، ومورييل نجم أتلانتا، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، برصيد 14 هدفا لكل منهم، ثم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان برصيد 13 هدفا.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع 24 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد يوفنتوس بهذا التعادل للنقطة 46 يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان المُتصدر برصيد 53 نقطة، و3 نقاط عن آسي ميلان الوصيف برصيد 49 نقطة.

ويلعب يوفنتوس مواجهته المقبلة ضد سبيزيا على أرض ملعبه في تورينو، يوم الثلاثاء، فيما يُواجه فيرونا نظيره بينفينتو، يوم الأربعاء.