ترتيب الحذاء الذهبي: ليفاندوفسكي في الصدارة وتقدم كريستيانو رونالدو وتراجع محمد صلاح

واصل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، صدارته لترتيب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بعد جولات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفا جديدا لسجله رغم خسارة فريقه أمام فرانكفورت 2-1 ليرفع رصيده لـ26 هدفا محققا 52 نقطة.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس على كروتوني ليستعيد صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ويصعد للمركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 36 نقطة من 18 هدفا برفقة مواطنه أندري سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت.



ويضم المركز السابع 3 لاعبين برصيد 17 هدفا و34 نقطة وهم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وسجل هدفين في نهاية الأسبوع والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي سجل هدفا في مرمى ميلان والمصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الذي فشل في التسجيل في اللقاء الأخير لفريقه ليفربول.

كما صعد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعد هدفه في مرمى قادش لمرافقة صديقه لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد وهما متصدرا هدافي الدوري الإسباني، والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي للمركز 11 في ترتيب الحذاء الذهبي برصيد 32 نقطة من 16 هدفا.