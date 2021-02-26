ديفنسا سنترال: ريال مدريد يرفض التعاقد مع دوناروما

قال موقع ”ديفنسا سنترال“، إن الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، عُرض على ريال مدريد للتعاقد معه.

وبحسب الموقع، فإن مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما، عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ودوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل؛ ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الروسينيري.

Gigio Donnarumma worldclass save on his birthday..

LOVE IT 🤝🤝🤝pic.twitter.com/Ld4rhbQaSW — Karim (@Futball_Karim) February 25, 2021

وأفاد ”ديفنسا سنترال“ أن دوناروما لم يتفق مع ميلان على تجديد العقد الذي يربط الطرفين، وهو ما استغله رايولا بعرض خدمات الدولي الإيطالي على ريال مدريد.

وسبق أن ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع دوناروما، غير أن الصفقة إن تمت الصيف المقبل ستكون مجانية.

وأشار التقرير إلى أن رايولا عرض دوناروما على ريال مدريد؛ لمعرفة إن كان حامل لقب الليغا مستعدا لدفع 9 إلى 10 ملايين يورو للحارس، سنويا.

وعن رد ريال مدريد قال ”ديفنسا سنترال“، إن إدارة الميرنغي أكدت عدم اهتمامها بالتعاقد مع دوناروما؛ في ظل تميز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ووجود الحارس الشاب أندريه لونين.