ديفنسا سنترال: ريال مدريد يرفض التعاقد مع دوناروما

قال موقع ”ديفنسا سنترال“، إن الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، عُرض على ريال مدريد للتعاقد معه.

وبحسب الموقع، فإن مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما، عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ودوناروما، البالغ من العمر 22 عاما، ينتهي عقده مع ميلان في يونيو المقبل؛ ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الروسينيري.

