الدوري الأوروبي: آرسنال يصعد لدور الـ16 بفوز درامي على بنفيكا

صعد فريق آرسنال إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بعد أن خطف فوزًا دراميًا من بنفيكا البرتغالي، خلال مباراة الإياب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب كارايسكاكيس باليونان.

وصعد آرسنال بمجموع المباراة 4/3، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1/1.

تقدم بيير إيميريك أوباميانغ لآرسنال في الدقيقة 21، ولكن خطف ديوجو جونكالفيز هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة 43 من ضربة حرة نفذها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

وفي الدقيقة 61 نجح ورافا سيلفا في خطف هدف التقدم لبنفيكا، ولكن رد كيران تيرني وأحرز هدف التعادل لآرسنال بعده بخمس دقائق.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة نجح أوباميانغ في خطف هدف الفوز والصعود لآرسنال.

غرناطة يٌقصي نابولي

حجز غرناطة الإسباني مقعدًا له في دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، رغم خسارته أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين لواحد، الخميس، في إياب دور الـ 32.

وكان غرناطة قد أنهى مواجهة الذهاب منتصرًا بهدفين نظيفين، ليبلغ الفريق الأندلسي الدور القادم بفضل تسجيله هدفًا خارج قواعده.

✅ Debut European campaign 👏 Into round of 16 #UEL pic.twitter.com/hFbpr6f28l

وفي باقي المواجهات، بلغ شاختار دونيتسك الأوكراني الدور ذاته بفوزه على ضيفه ماكابي تل أبيب بهدفٍ دون مقابل، ولحق به أياكس أمستردام الهولندي الذي جدد انتصاره على ليل الفرنسي في لقاء الإياب بهدفين لواحد.

وسار فياريال على خطى جاره غرناطة بتغلبه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لواحد، في حين ودع هوفنهايم الألماني المسابقة بخسارته على أرضه أمام مولده بهدفين نظيفين، ليواصل الفريق النرويجي مشواره الأوروبي.

⚒️ Unbeaten in 9 games (all competitions)

🧡 Qualify for round of 16

👏 @FCShakhtar #UEL pic.twitter.com/om3E0l0sdi

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021