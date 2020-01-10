ميكيل أرتيتا يكشف تغيرا في مستقبل غرانيت تشاكا مع آرسنال

أكد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، أنه نجح في إقناع السويسري غرانيت تشاكا، بالبقاء مع الغانرز.

وبات مستقبل تشاكا مع آرسنال في مهب الريح، بعدما انفجر اللاعب في وجه مشجعي ملعب الإمارات، في أكتوبر الماضي، أمام كريستال بالاس، بعدما أطق عدد من المشجعين صافرات استهجان ضد اللاعب، ليتم تجريده من شارة قيادة الفريق، إبان تولي أوناي إيمري تدريب الفريق.

كما أعلن وكيل أعمال تشاكا، أنه توصل لاتفاق مع هيرتا برلين الألماني، لانتقال موكله إلى البوندسليغا؛ إلا أن أرتيتا كشف عن تغير إيجابي في مستقبل تشاكا.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورت“ عن أرتيتا قوله: ”كنت أرغب في فهم شعور تشاكا وأردت أن أوصل له رسالة دعم ومساندة“.

وأضاف ”فعلت ذلك لأنني أعرف أنه لاعب مهم بالنسبة لنا، حاولت إقناعه بهذا الأمر وكان رده إيجابيا“.

واختتم المدرب الإسباني الشاب ”أعتقد أن تشاكا سيظل مع آرسنال، وأعتقد أنه تراجع عن رغبته في الرحيل عن الغانرز“.

وتشاكا، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل إلى آرسنال من بروسيا مونشنغلادباخ، صيف العام 2016، ولعب مع الغانرز 152 مباراة، وسجل 11 هدفا وصنع 17.

في حين وقع أرتيتا، البالغ من العمر 37 عاما، عقدا مع آرسنال الشهر الماضي، ويمتد حتى 2023، وسبق أن لعب أرتيتا لآرسنال بين 2011 و2016، بواقع 150 مباراة، سجل فيها 16 هدفا وصنع 11.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة من 21 مبارة، ويلعب مع كريستال بالاس غدا السبت في الجولة الـ21 من المسابقة، علما أن الغانرز تأهل لدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي حيث يلعب مع أولمبياكوس اليوناني.