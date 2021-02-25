ذا صن: نيويورك قد تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتطوير دوري أبطال أوروبا وإحداث عدة تغييرات بداية من نسخة 2024 وذلك في إطار حرمان الأندية الكبرى من التفكير في تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويمنح النظام الجديد للأندية الكبرى تواجد شبه دائم في المسابقة بناء على منح مقاعد للأندية الكبرى والتاريخية والتي تحتل المراكز الأولى في تصنيف الأندية على الصعيد الأوروبي حتى في حالة فشلها من التأهل عبر بطولاتها المحلية.

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخطف أتلانتا بهدف قاتل ومانشستر سيتي يصعق مونشنجلادباخ https://t.co/0WScQfPkMC pic.twitter.com/59Bgp9iTCJ — إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2021



كما يمنح النظام الجديد ب36 فريق للأندية فرصة لعب لقاءات أكبر في دوري المجموعات تصل ل10 لقاءات على الأقل، كما يستهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسواقا جديدة من خلال النظام الجديد.

وحسب صحيفة “ ذا صن “ البريطانية فنهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة بعد عام 2024 قد يلعب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة نيويورك تحديدا.

وسيلعب نهائي 2021 في إسطنبول التركية و2022 في سان بطرسبورغ الروسية و2023 في ميونخ الألمانية و2024 في لندن، لكن بعدها سيتم الإتجاه لنقل النهائي خارج أوروبا.

مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزا متتاليا خارج أرضه في كافة المسابقات https://t.co/ZHxbTLG9AM pic.twitter.com/jWmZKKOQeO — إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2021



وقال أحد المسؤولين عن كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية للصحيفة :“ رأينا جماهير تصل ل100 ألف في ملاعب كرة القدم أثناء لقاءات ودية لأندية أوروبية ”.

وأضاف :“ على الصعيد الإقتصادي من المنطقي أن يحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق هذا الأمر“.

ولن يكون هناك مشكلة في التوقيت حيث من المحتمل أن يلعب النهائي في توقيت الثالثة بعد الظهر في أمريكا ويوازي الثامنة مساءا في بريطانيا والتاسعة ليلا في أغلب الدول الأوروبية مما لا يؤثر على نسب المشاهدة.