مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق 12 فوزًا متتاليًا خارج أرضه في كافة المسابقات‎

حقق مانشستر سيتي انتصاره رقم 12 على التوالي خارج أرضه في كافة المسابقات ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الرقم القياسي، وذلك بعد فوزه 2-صفر على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا، والبرازيلي جابرييل غيسوس، ثنائية لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع هدف في كل شوط، ليقودا سيتي إلى الفوز على منافسه الألماني، ووضع قدم في دور الثمانية للبطولة.

وقالت إحصاءات OPTA إن سيتي حطم رقمه القياسي السابق الذي حققه، في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2017، كما أنه أصبح أول فريق إنجليزي يحافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال في موسم واحد بعد مانشستر يونايتد موسم 2010-2011.

وكذلك حافظ فريق المدرب بيب غوارديولا على نظافة شباكه في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهذا أكثر بمباراة واحدة عما حققه الموسم الماضي بالكامل.

