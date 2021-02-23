الصحف الرياضية: رونالدو الطائر.. ميسي المجهول الكبير.. ومبابي وهالاند يدخلان حملة انتخابات برشلونة

شكلت لقاءات الثلاثاء في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي ولاتسيو ضد بايرن ميونخ، وموعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إنجلترا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بصعود إشبيلية للمركز الثالث في الدوري الإسباني وفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي وصراع لقب الدوري الفرنسي وانتخابات رئاسة برشلونة ووعود المرشحين بالتعاقد مع هالاند ومبابي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ميندي : دوري الأبطال يعطيك اندفاعا خاصا للأدرينالين“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ هيا أتلتيكو ”.

كما اهتمت بلقاء لاتسيو وبايرن ميونخ وكتبت :“ إيموبيلي يتحدى البطل “ واهتمت أيضا بفوز إشبيلية على أوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت :“ إشبيلية يتجاوز برشلونة ويحتل المركز الثالث ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مصير لاعبي برشلونة بعد الموسم السيئ الحالي وكتبت :“ فقط 6 لاعبين اكتسبوا الاستمرارية في محاولة لإعادة توجيه المستقبل، وأكثر من نصف الفريق يثيرون الشكوك بسبب أدائهم وعمرهم “ و “ ليونيل ميسي هو المجهول الكبير في المشروع الجديد لكونه سيقرر مستقبله في نهاية الموسم ”.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يرغب بالفوز في بوخارست“.

واهتمت أيضا بريال مدريد قبل مواجهة أتلانتا وكتبت :“ كريم بنزيما خارج لقاء أتلانتا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة وأخطاء دفاعه التي كلفته العديد من النقاط والخروج من المنافسات وكتبت :“ لا مزيد من الأخطاء ”.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ أتلتيكو مدريد للانطلاقة مجددا في منفى ببوخاريست ”.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية أمام أوساسونا وصعوده للمركز الثالث في الدوري الإسباني وكتبت :“ إشبيلية يزيح برشلونة من المركز الثالث “ وانتخابات رئاسة برشلونة.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليلة لويس سواريز ”.

كما تحدثت عن قرب عودة بنزيمة وراموس لريال مدريد وكتبت :“ بنزيما وراموس نحو العودة ”.

الصحيفة اهتمت بانتخابات رئاسة برشلونة ووعود المرشحين بصفقات كبيرة وكتبت :“ مبابي وهالاند يدخلان حملة إنتخابات برشلونة“.

الصحيفة اهتمت بفوز إشبيلية على أوساسونا وصعوده للمركز الثالث في الدوري الإسباني.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على قرار موعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إنجلترا وكتبت :“ تاريخ الهروب ”.

كما تحدثت عن تصريحات توماس توخيل مدرب تشيلسي حول هودسون أودوي النجم الشاب للفريق.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ديكلان رايس لاعب ويستهام وكتبت :“رايس : كنا نشعر بالحماس بسبب سخرية مورينيو ”.

ذا صن

ركزت الصحيفة على إمكانية عودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إنجلترا واهتمت بلقاءات المنتخب الإنجليزي في أمم أوروبا الصيف القادم وكتبت :“ سنعود في المنزل “ و “ إنجلترا قد تواجه جمهورية التشيك أمام 90 ألف مشجع في ويمبلي خلال نهائيات أمم أوروبا ”.

كما تحدثت عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وكتبت :“ إنها سلسلة أغويرو ”.

الصحيفة اهتمت بهودسون أودوي لاعب تشيلسي الشاب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الصراع حول لقب الدوري الفرنسي وترشيح ليل للفوز النهائي وكتبت :“ الدوري الفرنسي : ليل اللقب في متناول اليد ”.

كما اهتمت بقرب تعاقد أولمبيك مارسيليا مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي وكتبت :“ سامباولي يصرخ بالرحيل وأولمبيك مارسيليا ينتظر ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان بعد تصدره الدوري الإيطالي وهجومه القوي وكتبت :“ هجوم قياسي يصنع التاريخ ”.

كما تحدثت عن فوز يوفنتوس على كروتوني 3-0 في الدوري الإيطالي وتألق كريستيانو رونالدو وكتبت :“كريستاينو رونالدو الطائر“.

الصحيفة اهتمت بلقاء لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“لاتسيو يتحدى البطل“.