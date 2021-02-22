ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: كريستيانو رونالدو يتخطى لوكاكو ويسجل عدة أرقام قياسية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس 3/0 على كروتوني في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي الإثنين.

وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 38، و45، وكلاهما من ضربتي رأس، ليرفع رصيده إلى 18 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو، ويتقدم بهدف عن منافسه البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان.

وفي المركز الثالث يأتي النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، وشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، ولويس مورييل لاعب أتلانتا، ولكل منهم 14 هدفا.

وسجل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان 13 هدفا ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وبهدفيه رفع رونالدو عدد أهدافه التي جاءت من ضربات الرأس إلى 133 هدفا خلال مسيرته.

كما بات فريق كروتوني الفريق رقم 78 الذي يسجل عليه رونالدو هدفا على الأقل في الدوريات الـ5 الكبرى.

ويعد زلاتان إبراهيموفيتش، الوحيد الذي سجل أهدافا على أكبر عدد من الأندية في الدوريات الـ5 الكبرى منذ العام 2000، برصيد 79 ناديا.

وبالتسجيل على كروتوني يكون رونالدو قد سجل على شباك جميع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي وعددها 18.

ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس سجل رونالدو 90 هدفا مع البيانكونيري ويحتل المركز الـ15 في ترتيب هدافي الفريق منذ تأسيسه.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 18 هدفا.

2. روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 17 هدفا.

3. زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)، وشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، ولويس مورييل (أتلانتا)، ولكل منهم 14 هدفا.

4. لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفا.