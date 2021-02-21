ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر يكتسح ميلان ويطير بالصدارة

ابتعد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن اكتسح مضيفه وجاره آي سي ميلان، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل، وأحرز الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف، وفي الدقيقة 57 أضاف لاوتارو الهدف الثاني له ولفريقه من تمريرة بيرسيتش.

ومن هجمة مرتدة بمجهود فردي أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

إنتر ميلان يهزم ميلان 3/0 ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي pic.twitter.com/p1ZSpjZBeP — إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2021

وبهذا الفوز طار إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف الذي توقف رصيده عند 49 نقطة.

وفيما يأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: