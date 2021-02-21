مباراة ميلان ضد إنتر.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لـ"ديربي الغضب"

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة ميلانو الإيطالية لمتابعة لقاء ”ديربي الغضب“ بين ميلان ضد ضيفه وجاره إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري الإيطالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب ”سان سيرو“.

وتذاع المباراة عبر قناتي ”بي إن سبورتس“ 1 و4 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

🏆 Serie A Matchday 23

🆚 AC Milan

🏟 San Siro Stadium

🗓️ Sunday, February 21st

⏰ 15:00

⚽️ #FORZAINTER ⚫🔵 #DerbyMilano pic.twitter.com/G5TV3AinlK — achrafhakimi (@AchrafHakimi) February 20, 2021

ترتيب الفريقين

تبدو الأجواء مشتعلة في ديربي الغضب بشكل كبير هذه المرة، فالإنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، الذي قاد الفريق لتحقيق 15 انتصارا وتعادل 5 مرات وتلقى هزيمتين.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 49 نقطة بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، بعدما حقق 15 انتصار وتعادل 4 مرات وتلقى 3 هزائم.

ويتفوق إنتر هجوميا بتسجيل 54 هدفا مقابل 45 هدفا للميلان، كما يتفوق دفاعيا باستقبال 24 هدفا مقابل 25 هدفا استقبلها الميلان.

ويتصدر ترتيب هدافي الإنتر البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل 16 هدفا تقاسم بها صدارة ترتيب هدافي الدوري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما يعد السويدي زلاتان إبراهيموفتش هداف الميلان برصيد 14 هدفا.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم بعد أن فاز ميلان في لقاء الدور الأول بنتيجة 2-1، ولكن إنتر أطاح بالميلان من ربع نهائي كأس إيطاليا بالنتيجة ذاتها.

وتترقب الصحافة الإيطالية المواجهة الأولى بين إبراهيموفتش ولوكاكو بعد واقعة المشاجرة الشهيرة بينهما في لقاء الكأس التي تصدرت العناوين.

ميلان واستعادة القمة

يبحث ميلان عن استعادة القمة في لقاء إنتر، وهو ما شدد عليه المدرب ستيفانو بيولي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مؤكدا أن المباراة ليست حاسمة في صراع اللقب ولكنها مهمة لاستعادة الصدارة، خاصة أن فريقه كان على القمة لفترات طويلة، كما أشار إلى أن فريقه سيخوض اللقاء بهدف الانتصار.

ويغيب عن صفوف الميلان الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر للإصابة وماريو ماندزوكيتش للسبب، بينما يعود إبراهيم دياز من الإصابة.

ويعتمد الميلان على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي خط الدفاع أليسيو رومانيولي وسيمون كاير ويمينا دافيد كالابريا ويسارا ثيو هيرنانديز.

ويقود خط وسط الميلان فرانك كيسيه وبجواره ساندرو تونالي وأمامهما صانع الألعاب هاكان كالهانغلو، الذي صنع 9 أهداف لزملائه بالدوري وهو أكثر من قدم هدايا للفريق بصناعة الأهداف.

ويعول بيولي على معادلة هجومية بأطراف سريعة بحضور الثنائي أنتي ريبيتش وأليكسيس ساليمايكيرس مع المهاجم إبراهيموفتش.

إنتر وطموح كونتي

في المقابل، يدخل إنتر المباراة بطموح كبير مع مدربه أنطونيو كونتي، الذي وصف المباراة بأنها مختلفة هذه المرة؛ لأنها بين متصدر ووصيف وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

وكان كونتي واقعيا في رسائله قبل اللقاء فالتصريحات التي أدلى بها مدرب إنتر كانت هادئة وتركزت على رغبته في تقديم أداء رائع ونسيان ما حدث بين لوكاكو وإبراهيموفتش.

ويغيب عن صفوف إنتر لاعبه ستيفانو سينسي، ويراهن كونتي على طريقته 3-5-2 بوجود الحارس سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميلان سكرينيار وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره نيكولو باريلا أكثر من صنع أهدافا بالدوري لزملائه برصيد 6 أهداف وأمامهما كريستيان إريكسين مع الجناح الأيمن أشرف حكيمي والجناح الأيسر إيفان بيريسيتش.

ويقود الهجوم الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو وهذا الثنائي سجل بالدوري هذا الموسم 27 هدفا، أي نصف ما أحرزه إنتر.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن لقاء ديربي الغضب هذه المرة يبدو أكثر اشتعالا فظروف المنافسة ونتيجة وأحداث لقاء الكأس كلها عوامل ترسم ملامح موقعة نارية.

وأشار إلى أن كونتي مدرب صاحب نزعة هجومية يجيد استغلال الأطراف وتكوين جمل تكتيكية لضرب دفاعات المنافسين، موضحا أن لوكاكو يقوم دائما بمهام متعددة كهداف للفريق وأحيانا يتحول لصناعة اللعب كونه محطة رائعة لتوجيه الهجمات.

وأضاف: ”ميلان لديه خط وسط نشيط وقادر على فرض إيقاعه، وتحسن كثيرا دفاعيا كما أن خبرات إبراهيموفتش رائعة وتساعد الفريق على تقديم مستويات ونتائج طيبة“.