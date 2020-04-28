رئيس اللجنة الطبية في الفيفا يصدم عشاق كرة القدم

حذر ميشيل دي هوغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أن استئناف الموسم في الأسابيع المقبلة قد يتسبب في موجة ثانية مميتة لجائحة كوفيد 19.

ويعتقد دي هوغ أن كرة القدم يجب ألا تستأنف حتى "نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر" بموسم جديد، حيث إن الاندفاع نحو استئناف الدوري ينطوي على مخاطر كبيرة.

وتخطط رابطة البوندسليغا لاستئناف الدوري في التاسع من مايو/آيار المقبل بعد موافقة الحكومة الفيدرالية وسلطات الصحة في البلاد، بينما يعمل الدوري الإنجليزي الممتاز على استئناف المباريات في يونيو ويوليو.

ومع ذلك، ألغت فرنسا ما تبقى من موسم 2019-20 للدرجتين الأولى والثانية بعد إعلان رئيس الوزراء إدوار فيليب عدم السماح بإقامة أي مباراة قبل سبتمبر/أيلول المقبل، وقبلها بأيام ألغت هولندا الدوري دون تحديد بطل أو الصاعدين والهابطين؛ نظرا لقرار حكومي بمنع الأحداث الرياضية حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال دي هوغ لصحيفة "تليغراف": "نحن جميعاً خاضعون لقرارات على المستوى الوطني من السلطات العامة. إنها بسيطة جدا. تصبح كرة القدم فجأة ليست أهم شيء في الحياة. سأكون سعيدًا إذا تمكنا من البدء بطريقة ملائمة في الموسم المقبل".

وأضاف: "إذا كان بإمكانهم بدء موسم 2020-2021 نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، فسأكون سعيدًا. ثم يمكنهم في النهاية تجنب موجة ثانية من الفيروس، وهو أمر غير مستحيل، يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في الوقت الراهن. لقد سمعت في العديد من البلدان أنهم يفكرون في لعب كرة القدم مرة أخرى، مع أو بدون الجمهور. في مسيرتي الطويلة، رأيت العديد من المواقف حيث كان هناك توازن بين الاقتصاد والصحة. في الغالب فاز الاقتصاد".

وتابع: "ولو كانت هناك ظروف يجب أن تفوز بها الأسباب الطبية على الاقتصادية فيه الآن. إنها ليست مسألة مال، إنها مسألة حياة أو موت".

وبدأت دول مختلفة مبدئيًا في رفع قيود الإغلاق التي كانت سارية لعدة أسابيع، على الرغم من بقاء قواعد التباعد الاجتماعي سارية.

وحذر دي هوغ من أنه يجب معالجة المخاوف الصحية الخطيرة قبل أن تتمكن المسابقات من العودة بأمان، وأنه يجب حظر البصق في الملعب، الذي أصبح الآن جزءًا من اللعبة.

وقال دي هوغ للصحيفة: "هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية. لذلك عندما نبدأ كرة القدم مرة أخرى أعتقد أنه يجب علينا تجنب ذلك. ربما يمكن للحكم إعطاء بطاقة صفراء لأي لاعب يبصق. إنها غير صحية ووسيلة جيدة لنشر الفيروس. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا حريصين للغاية قبل أن نبدأ اللعب مرة أخرى. أنا لست متشائمًا، لكنني متشكك في الوقت الحالي".

والتقت أندية الدوري الممتاز يوم الجمعة الماضي لمناقشة الخيارات المحتملة لاستكمال الدوري، لكن كل هذه الاقتراحات ستبقى افتراضية بعدما قررت الحكومة البريطانية تمديد إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وقبل تسع جولات على النهاية، يتقدم برايتون بفارق نقطتين على منطقة الهبوط بينما توقفت المسابقة منذ 13 مارس/ آذار.

وإذا انتهى الموسم على الوضع الحالي فإنه قد يتوج ليفربول باللقب، بينما تهبط فرق نوريتش سيتي وأستون فيلا وبورنموث.