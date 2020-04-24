الفيفا يمنح الاتحادات الأهلية 150 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة أنه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة إنقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.

وأضاف الفيفا في بيان رسمي أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة، وتعاني الأندية للتعامل مع الموقف مع غياب الإيرادات.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين".

وأضاف: "هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية".

وتابع: "هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم".