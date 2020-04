سوشيال ميديا الرياضة.. ماغواير يشاهد برامج الأطفال.. رونالدو يتدرب على العجلة المشتعلة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة "إرم نيوز" أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ماغواير يشاهد برامج الأطفال

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة ابنته وهما يشاهدان برامج الأطفال، وعلق اللاعب قائلا: "أكل، ونوم، وتمرين، ومسلسل بيج بيبا بشكل متكرر".

ماتويدي يتدرب مع أسرته على الرماية

نشر بليز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة أسرته وهم يتدربون على الرماية، وعلق اللاعب قائلا: "نحن على استعداد لمواجهة التحدي نيرف الامايسون الذي تم إطلاقه أمس بوساطة أميكسيم أثناء الحبس، لا نشعر بالملل، نطلق العنان للبخار ونستمتع مع عائلتنا مع نيرف وأنت".

ديبالا يضم عنصرا جديدا لأسرته

نشر باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" برفقة قطته، وعلق اللاعب قائلا: "أقدم لكم عضوا جديدا في العائلة وهي كايا".

فان دايك يحتفل بعيد الملك الهولندي

نشر الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" للأسرة المالكة في هولندا بمناسبة عيد الملك في هولندا، وعلق اللاعب قائلا: "عيد ميلاد سعيد أيها الملك".

تير شتيغن يتدرب على الصخور

نشر تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإٍسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية بجوار الصخور، وعلق الحارس قائلا: "يبدأ الأسبوع الجديد بنفس الأهداف، البقاء في المنزل والبقاء نشيطا".

أنطونيو روديغر يحتفل بعيد ميلاد سيراليون

نشر أنطونيو روديغر لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" لعلم سيراليون احتفالا بعيد استقلالها، وعلق اللاعب قائلا: "عيد استقلال سعيد لسيراليون"، علما أن اللاعب ينحدر من دولة سيراليون".

رونالدو يتدرب على العجلة المشتعلة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء أدائه بعض التدريبات البدنية، وعلق اللاعب قائلا: "تمرين الصباح مع جلسة ركوب الدراجات، هذه العجلات مشتعلة".

إبراهام يستعيد ذاكرة البطولات

نشر تامي إبراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صور عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" صور له مع زملائه بقميص البلوز أثناء الفوز بإحدى البطولات، وعلق اللاعب قائلا: "لوقت يمضي كلنا نشيخ يا ماسون مونت".

أصدقاء جنش يصنعون تمثالا له

نشر محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك صور له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" أثناء استقباله للتمثال الذي أعده بعض أصدقائه، وعلق الحارس قائلا: "شكرا يا خطير وكل المسؤولين عليه اتبسط جدا على الهدية الجميلة والتقدير".