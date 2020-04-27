شاهد قميص نادي ليفربول للموسم المقبل (صور)

كشفت وسائل إعلام إنجليزية اليوم الإثنين، عن قميص نادي ليفربول للموسم المقبل 2020/2021.

ويتشابه لون قميص ليفربول للموسم المقبل مع لون قميص الموسم الحالي، لكن مع إضافة لمعة وبريق إلى القميص الجديد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 82 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ25 نقطة عن مانشستر سيتي، الثاني، قبل توقف النشاط الكروي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويحلم ليفربول باستكمال المسابقة، أو تتويجه بطلا للموسم، مع الفريق الكبير الذي يفصله عن أقرب مطارديه.

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لآخر مرة موسم 1989/1990.