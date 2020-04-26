تحسباً لفشل صفقة بوغبا.. ميلينكوفيتش نجم لاتسيو يعود لدائرة اهتمامات يوفنتوس

أكدت تقارير إيطالية، أن سيرغي ميلينكوفيتش نجم وسط فريق لاتسيو الإيطالي، قد انضم لقائمة اهتمامات نادي يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن ميلينكوفيتش هو أحد اللاعبين المطلوبين للانضمام إلى يوفنتوس، إلا أن أولوية البيانكونيري، هي التعاقد مع بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان يوفنتوس، قد تقدم بعرض لضم ميلينكوفيتش قبل عامين، مقابل 55 مليون يورو، إلا أن إدارة لاتسيو رفضت رحيل اللاعب.

ويحظى النجم الصربي، بتقدير كبير من ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس.

وكشف الموقع الإيطالي عن صعوبة إتمام الصفقة، بسبب رفض كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو لفكرة رحيل اللاعب، وخاصة إذا كان رحيله إلى يوفنتوس.

ويري رئيس لاتسيو، أنه يمتلك فريقًا عالي الجودة، وهو ينافس هذا الموسم على لقب السكوديتو، كما يمكنه مواصلة تحقيق النتائج الجيدة، والمنافسة على المراكز الأولي في الموسم المقبل أيضًا.

ولا ينوي رئيس نادي العاصمة الإيطالية، تخفيض قيمة بيع نجمه الصربي، والتي تصل إلى 100 مليون يورو، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب فيروس كورونا.

وأضاف "كالتشيو ميركاتو" إلى أنّ علاقة لوتيتو بأندريا انييلي، ليست جيدة في الفترة الأخيرة.

ويخطط يوفنتوس للإبقاء على ميلينكوفيتش، استعدادًا للمشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ورفض انتقال اللاعب إلى يوفنتوس، لعدم مساعدته على تقوية صفوفه في ظل تفوقه بالسنوات الأخيرة محليًا.

وعلى الرغم من وضوح خطة لوتيتو، بالإبقاء علي لاعبه الصربي، فإن إخفاق يوفنتوس في حسم صفقة بوغبا، قد يدفعهم للانقضاض على ميلينكوفيتش، لتدعيم خط وسط الفريق.